Sessão reuniu cerca de 100 participantes

O Europarque foi o local escolhido pelas Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Secretaria de Estado da Justiça, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado para a realização, na tarde da passada sexta-feira, de uma sessão de trabalho do Sistema de Informação Cadastral Simplificado.

