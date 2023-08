Sleep.8 escolhe Santa Maria da Feira para abrir a primeira loja outlet em Portugal

Santa Maria da Feira foi o local escolhido pela Sleep.8 para a abertura daquela que é a sua primeira loja outlet em Portugal.

Situada na Rua António Martins Soares Leite, nº 3 (junto à fábrica global Sleep.8), esta loja outlet representa um passo significativo para a marca ao introduzir o seu conceito único no mercado português. A Sleep.8 Outlet Store apresenta uma excelente oportunidade para os clientes obterem descontos até 70% em artigos de stock de fim de linha não utilizado e inventário de excesso de produção. Enquanto pioneira nesta tipologia de espaço em Portugal, a loja conta com uma ampla gama de produtos, incluindo camas, colchões, acessórios para móveis e camas de massagem.

“Estamos entusiasmados por trazer o nosso conceito de outlet para Portugal”, afirma Musi Chayla, vice-presidente de Retalho da Sleep.8. “Percebemos a importância de uma boa noite de sono e, por isso, pretendemos tornar mais acessíveis os produtos de sono de alta qualidade para os nossos clientes. “Acreditamos que todos merecem um sono reparador e rejuvenescedor, estamos ansiosos por receber os compradores na nossa loja e por ajudá-los a descobrir as soluções perfeitas de sono” acrescenta Chayla.

A Sleep.8 Outlet Store em Portugal está estrategicamente localizada dentro da fábrica da Sleep.8, garantindo uma experiência de compra perfeita para os clientes. Ao adquirir diretamente da fonte, os clientes podem aproveitar preços imbatíveis sem abrir mão do compromisso da marca com a excelência.

Aberta de segunda a domingo, entre as 10h e as 20h, a nova loja tem um layout espaçoso, por forma a proporcionar um ambiente de compras confortável e agradável. A experiente equipa da Sleep.8 está à disposição para ajudar os clientes a escolher os produtos de sono ideais e para atender às necessidades e preferências individuais de cada um.