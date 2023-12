Sob um olhar diferente: pequenos artistas do IPO visitam “Os Superpoderes das 4 Estações”

Exposição trouxe ao parque temático artistas que vivem num mundo mais cinzento, mas que se fez colorido com Perlim

De todos os olhares infantis perante a magia que se vive na Quinta do Castelo e no próprio Castelo da Feira, durante os dias de Perlim, nenhum é comparável aos olhares dos meninos que integraram e visitaram a exposição “Os Superpoderes das 4 Estações”. Tudo porque são, eles próprios, um presente de vida.

Foi na passada quarta-feira, 6 de Dezembro, que crianças do IPO Porto visitaram a exposição “Os Superpoderes das 4 Estações”, composta por 20 trabalhos de crianças e jovens da instituição e que está exposta na Sala D. Manuel do Castelo de Santa Maria da Feira. Trata-se de um projecto colaborativo de consciencialização para o cancro infantil, formalizado entre o Município de Santa Maria da Feira e o IPO do Porto, no âmbito de Perlim.

