A Junta de Freguesia de Milheirós de Poiares apresenta no próximo dia 21 de Abril, no Centro Cultural de Milheirós de Poiares, o espectáculo “Sons de Abril”. São vários os artistas convidados – Os Clave, Trip to Remember, Os Fora de Moda, Rusga Milheirós de Poiares, Duarte Pádua – que pretendem animar a noite com temas emblemáticos de Abril.

O ingresso tem um custo de cinco euros.