O Teatro de Aldriz, em Argoncilhe, apresenta no próximo dia 11 de Março, às 21h30, o espectáculo “Submerso”. O drama, pela Oficina Teatro – Frazão/Arreigada, é adaptação da história que, ainda hoje, vagueia nos conveses daquele que já fora o mais grandioso navio em rota, Titanic.

Os bilhetes, como habitualmente, estão à venda no bit.ly/3ImaYLB, FNAC, CTT, Worten e El Corte Inglés ou reservas através do email: aflordealdriz@gmail.com.