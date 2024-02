Terça-feira gorda foi de muita festa em Caldas de são Jorge

No último dia de festejos de Carnaval, São Pedro deu tréguas e o centro de Caldas de São Jorge encheu-se com uma multidão que esperava a passagem do desfile carnavalesco. Personagens da sétima arte e do imaginário infantil preencheram o desfile. O tema dos oceanos não ficou esquecido e no meio de muita folia houve ainda espaço para a crítica política e social. As crianças estavam bem representadas, quer em número, quer nos trajes escolhidos. Fora do desfile, muitas outras crianças e adultos exibiram as suas fantasias com esmero. Um cenário que faz das Caldas de São Jorge um caso sério em matéria de Carnaval.