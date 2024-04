Termalismo sénior com inscrições abertas nas juntas de freguesia

A 11.ª edição do programa “Termalsenior – Saúde e Termalismo” já está em curso no concelho de Santa Maria da Feira, com a calendarização de todos os circuitos de viagens para a época termal 2024. Neste sentido, todas as juntas de freguesia já dispõem de toda a informação necessária para o processo de inscrição. O programa de promoção de saúde sénior garante transporte gratuito para o balneário termal, entre outros benefícios exclusivos para residentes do nosso concelho.

Para esta época termal foram previstos cinco circuitos de viagens em grupo, abrangendo todas as localidades deste concelho, mediante o envolvimento das respectivas juntas de freguesia parceiras.

O “Termalsenior – Saúde e Termalismo” considera a realização de um programa terapêutico de 15 dias de tratamentos nas Termas S. Jorge em condições privilegiadas mediante recomendação médica. Desde logo, garante o transporte gratuito entre as juntas de freguesia e o balneário termal, assumido pelo Município, com o intuito de facilitar a acessibilidade aos seniores.

