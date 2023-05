TV3 de GEDE no Teatro A Flor de Aldriz

No dia 17 de Junho, às 22 horas, o Teatro A Flor de Aldriz, em Argoncilhe, recebe a peça “Gede TV3 – A Revolução”, do GEDE, Grupo de Expressão Dramática de Escapães.

A peça conta a história de um casal, Maria e António, bem diferente de todos os casais, ou não! Seguem as suas vidas tentando ganhar um ao outro sobre tudo e mais alguma coisa, como se as suas vidas fossem uma constante competição entre casal, centrada na disputa da smart tv. Será esse o segredo do seu amor? Ou será o fim deste tão nobre sentimento? E se juntarmos um pouco de mal-entendidos e de confusão? Diversão, comédia, drama e ação estão prometidos.

Os bilhetes, como habitualmente, estão à venda no BOL bit.ly/gedetv3, FNAC, CTT, Worten e El Corte Inglés ou reservas através do email: aflordealdriz@gmail.com ou 934 337 764.