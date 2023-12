Uma jornada em nome da solidariedade pela Ucrânia

“Somos voluntariados especiais. Pagamos cota para que a organização funcione”

Ricardo Henriques, médico dentista de profissão e rotário de vocação, contou na primeira pessoa a sua experiência humanitária na Ucrânia. Depois de muitos quilómetros de viagem, o feirense pôde ver de perto a realidade ucraniana, no meio de um conflito que se estende para lá do pensado. O objectivo foi o de garantir o encaminhamento correcto das doações do Movimento Rotário e perceber as reais necessidades daquele país. De lá, saiu com uma perspectiva diferente: tudo pode mudar de um dia para o outro.

Ricardo Henriques integra o Rotary Club Douro e Vouga International. Em Setembro de 2022 deslocou-se a Roma com o objectivo de assistir a uma reunião de rotários. O acaso levou-o ao conhecimento de uma rotária ucraniana, médica, que lhe explicou o que fazia para colaborar com os ucranianos. Palavra puxa palavra, e o português ficou a saber de uma missão liderada por um rotário alemão que partiria para a Ucrânia no final de Outubro desse ano. Inteirado do propósito da missão, Ricardo Henriques decidiu embarcar na jornada de rotários para conhecer de perto a realidade da guerra ucraniana e poder, depois, contribuir para a mitigação do sofrimento causado pelo conflito.

