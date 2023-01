Unidade do Trofa Saúde abre em Santa Maria da Feira a 23 de Janeiro

O Trofa Saúde SANTA MARIA DA FEIRA abre portas a 23 de janeiro e constituirá a 19ª unidade hospitalar do Grupo Trofa Saúde

O Grupo Trofa Saúde que conta, à data de hoje, com 18 hospitais de Norte a Sul do País, “afirma-se como o maior grupo privado de hospitais no Norte de Portugal, com ambições de crescimento tanto a nível nacional como internacional”. A declaração, contida no comunicado de imprensa emitido pelo grupo, é acompanhada da explicação de que a unidade integra “a estratégia de crescimento e consolidação da rede Trofa Saúde com a oferta de serviços de proximidade com a população”. O Trofa Saúde Santa Maria da Feira será a 19ª Unidade Hospitalar do grupo, a terceira no distrito de Aveiro (juntando-se ao Trofa Saúde são João da Madeira e ao Trofa Saúde Ovar).

Este novo hospital, com perfil de ambulatório, disponibilizará mais de 30 especialidades clínicas (especialidades médicas, cirúrgicas e não-médicas), análises clínicas (com acordo SNS – P1), serviço de Imagiologia “com equipamentos de última geração” (Ressonância Magnética, TAC, Ecografia, Raio-X, entre outros), ginásio de Fisioterapia totalmente equipado, Atendimento Urgente, e “pretende ser uma referência para a região de Santa Maria da Feira, dando, assim, uma resposta personalizada e completa às necessidades de saúde de mais de 136.000 habitantes”.

Com uma área total de mais de 3.500m2 e “apostando num corpo clínico de referência, em equipamentos com tecnologia de ponta e numa unidade moderna e funcional”, o Trofa Saúde Santa Maria da Feira promete “uma resposta personalizada e completa às necessidades de saúde das famílias residentes em Santa Maria da Feira e regiões limítrofes”.

O investimento é de “mais de 10 milhões de euros” e tem “a expectativa de criar mais de 80 postos de trabalho assim que atingir o volume de atividade esperado”.

Legendas: Edifício do Trofa Saúde Santa Maria da Feira