“Unidos pela Coragem” tratou os temas da oncologia e do bullying em Fiães

As Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (de Fiães e Caldas de São Jorge), promoveram nos passados dias 13 e 14 de Abril uma conferência infantojuvenil sobre oncologia pediátrica e combate ao bullying denominada “Unidos pela Coragem “.

A conferência dirigiu-se a todos os alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico e decorreu na escola sede do agrupamento, Escola Básica e Secundária Coelho e Castro de Fiães. Para além do debate dos temas escolhidos, foram também realizados vários workshops e actividades lúdicas. O Gotinhas, mascote das Termas de S. Jorge, e a sua amiga Maria, uma mascote que surgiu como homenagem a uma menina que perdeu a batalha contra o cancro, também estiveram presentes. As Associações de Pais, com a coordenação do Agrupamento Coelho e Castro e a colaboração da Associação de Estudantes, procuraram aumentar a consciencialização junto dos mais jovens e potenciar a aquisição de conhecimentos para que possam ter uma acção mais activa e proactiva. “Juntos, podemos criar comunidades mais seguras e solidárias, onde todas as crianças tenham a oportunidade de crescer e prosperar de forma saudável e feliz, sentindo-se integradas na sociedade e nas comunidades de que fazem parte.”, referem os promotores da iniciativa.