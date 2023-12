A Vinte Lab nasceu em Março de 2023. O seu director executivo é Nuno Santos, um feirense de gema, apaixonado pelo seu concelho e, por isso, a ligação ao “Vinte”, o dia do Município e das Fogaceiras. Profissional de excelência e especialista na área da comunicação, abriu as portas do seu laboratório de comunicação ao Jornal N, explicando, com paixão, como nasceu o projecto que sonhou durante anos.

