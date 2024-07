Vitória épica em Turquel

A equipa feminina do Académico da Feira apurou-se para a final do Campeonato Nacional Feminino, após vitória épica por 5-4 no terceiro jogo das meias-finais, realizado este Domingo à tarde em Turquel. Na véspera, o HC Turquel tinha igualado a eliminatória com uma vitória por 4-1, com dois golos de Rita Lopes, Catarina Costa e Lourdes Lampasona. Joana Teixeira marcou para as academistas. Recorde-se que o Académico da Feira na passada semana tinha vencido em casa por 2-1 ao HC Turquel, no primeiro jogo das meias-finais do play-off.

No jogo decisivo deste Domingo, o Turquel começou bem o jogo e ao intervalo já vencia por 2-0. No início da segunda parte a equipa da casa aumentou para 3-0, resultado que se foi mantendo até sete minutos do final. A seis minutos e meio do final Sofia reduziu, logo a seguir Brenda marcou o segundo golo e a 19 segundos do final Daniela marcou o golo do empate, que levou o jogo para prolongamento. Logo no reatamento Rita Lopes repôs a vantagem para o Turquel. Só que ainda na primeira parte do prolongamento Sofia marcou por duas vezes de livre direto, fazendo a grande reviravolta no resultado, que se manteve atá ao final do jogo. Estava consumada a surpresa e o afastamento de uma das equipas favoritas do campeonato.

Vitória épica da equipa academista, que assim escreveu uma das páginas mais brilhantes dos 52 anos de História do Clube Académico da Feira.

Árbitro: Joaquim Sequeira.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Brenda Lucero (1 golo), Joana Teixeira, Daniela Silva (1 golo) e Sofia Reyes (3 golos). Jogaram ainda Mafalda Silva, Margarida Teixeira, Helena Carreira e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva.

O HC Turquel alinhou com Cláudia Vicente, Leonor Coelho, Catarina Costa (1 golo), Renata Balonas e Rita Batista no cinco inicial. Jogaram ainda Lourdes Lampasona, Rute Lopes, Rita Lopes (3 golos), Isa Ricardo e Cárin Agulhas. Treinador: Guillem Peréz.