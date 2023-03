Vouguinha ou Metro?

A linha centenária do Vouga inaugurada em 1908 fazia, nos seus tempos áureos, a ligação entre Espinho, Aveiro e Viseu. Muitos encerramentos depois, uma extensão que totalizava 177km, ficou reduzida ao percurso entre Oliveira de Azeméis e Espinho e, mesmo este, esteve em risco de ser totalmente encerrado. Com um investimento inicial das Infraestruturas de Portugal de parte do troço ferroviário ativo, temos agora 100 M€ do PRR para investir na recuperação e modernização do restante troço. Discutem-se estudos de 2018, se é bitola métrica ou ibérica, se é ou não abrangida pelo Andante, se pára em todos os apeadeiros, se servirá mais de 600 mil pessoas por ano, se liga diretamente à estação de Espinho, se é necessário transbordo, se é atrativo ou se será apenas um comboio turístico.

