Webinar debruça-se a inclusão e mobilidade de crianças e jovens portadoras de deficiência

No próximo dia 23 de Abril, amanhã, às 18h00, vai realizar-se on-line uma sessão para pais e encarregados de educação de crianças e jovens portadores de deficiência, associações de pais, profissionais da educação e comunidade. O webinar denominado “Produtos de Apoio para a Inclusão ao nível da Mobilidade e da Comunicação” tem como objectivo informar e sensibilizar para os produtos de apoio existentes ao nível da mobilidade e das tecnologias de informação e comunicação, e do respectivo processo de obtenção. Ricardo Barroso, terapeuta ocupacional e responsável R&D do Grupo Mobilitec, vai falar sobre “Produtos de apoio à mobilidade e posicionamento para crianças e jovens”. Miriam Azevedo, engenheira técnica na Anditec – Tecnologias de Reabilitação, irá abordar o tema “Tecnologias: Uma porta para a inclusão!”. Por fim, Rosalina Sousa, membro da equipa do Centro de Recursos TIC para a Educação Especial – Santa Maria da Feira – CRTIC Feira, falará sobre o CRTIC como centro prescritor de produtos de apoio. A participação é gratuita. Tem apenas de inscrever-se através do link https://forms.gle/zrqCALeyf7KwhAQV6 .Esta é uma iniciativa com organização da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Fapfeira.