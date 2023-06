Acontece no próximo dia 10 de Junho, às 21h30, no Parque de D. Bartolomeu, o XIX Festival de Folclore em Sanguedo. Com uma tradição de 19 anos, o Festival irá, pela primeira vez, ser integrado um outro grande evento, Sanguedo em Festa – I Festa das Coletividades que, segundo a organização, promete ser memorável.

Para além das tasquinhas que prometem agradar a todos os paladares, doces e salgados, está prometida muita música, cultura, desporto e, claro, folclore.

Os grupos participantes desta edição são o Rancho Folclórico Santa Eulália de Sanguedo, Grupo folclórico “Amigos de Longos Vales”, de Monção e Viana do Castelo, e o Rancho Folclórico de Freamunde, de Paços de Ferreira.

A organização, como habitualmente, é do Rancho Folclórico Santa Eulália de Sanguedo.