XVII Encontro de Grupos de Cantadores de Janeiras e de Reis em Santa Maria da Feira

No próximo dia 7 de Janeiro, pelas 15h, o Cineteatro António Lamoso recebe o XVIII Encontro de Grupos de Cantadores de Janeiras e de Reis.

Como em anos anteriores, o cenário vai contemplar o interior de uma casa de lavradores, que irá receber os vários grupos de reis.

Alberto Gilde, presidente da Direção do Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira, lembra a antiguidade da tradição e passa em retrospectiva os costumes desta época. “É, realmente, uma tradição bonita e memorialista das nossas raízes. Antigamente, grupos de homens e rapazes juntavam-se para ir dar as Boas-Festas às famílias de lavradores com algumas posses, na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro. A tradição chegou até nós, embora já vivida duma forma mais elaborada, com cantares musicalmente trabalhados, e é hoje conhecida por Cantar as Janeiras. O mesmo acontecendo na noite de 5 para 6 de Janeiro, a que se dá o nome de Cantar os Reis.”, explica.

O Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira recria esta tradição desde os anos oitenta. No entanto, face ao progressivo desinteresse das famílias em recebê-los, o grupo centrou-se na realização de encontros de grupos de cantadores de Janeiras e de Reis. “Acreditamos ser uma forma de mostrar toda a beleza das tradições de diversas regiões do nosso país, através dos grupos que convidamos para cantar connosco.”, concluiu Alberto Gilde.