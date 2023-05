Zoo de Lourosa celebra do Dia da Mãe sob a temática “Mães Aventureiras”

O Zoo de Lourosa vai comemorar o Dia da Mãe, no próximo dia 7 de Maio, com um dia “repleto de desafios à medida de todas as supermães”, entre arborismo, acroyoga e muitas outras actividades. O Parque Aventura do Zoo abre especialmente para a ocasião, entre as 10h e as 13 horas e as 14h30 e as 18h. “Com percursos suspensos nas árvores e uma visão privilegiada sobre o Zoo, mães e filhos terão a oportunidade de viver uma experiência sem igual e superar todos os obstáculos rumo a um dia memorável”, garante a empresa municipal Feira Viva. Durante todo o dia estarão a funcionar dois circuitos de arborismo: de 10 pontes e 21 pontes, pelo preço único de 8 euros.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.