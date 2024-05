Zoo de Lourosa celebra o Dia Mundial da Criança

O Dia Mundial da Criança vive-se no Zoo de Lourosa. Dias 1 e 2 de Junho, os mais novos são convidados a explorar os céus do único Parque Ornitológico do país com atividades para toda a família.

O dia é das crianças, mas é para ser vivido em família. Dias 1 e 2 de Junho, das 10h às 13h e das 14h às 18h, o Zoo desafia miúdos e graúdos a voar com “Asas d’Aventura” para um dia repleto de arborismo, air bungee, insufláveis, tiro ao alvo e jogos tradicionais. Também às 16h e 16h30, a “Hora de Alimentação dos Flamingos” e “Pelicanos e Companhia”, respectivamente, promete levar os mais curiosos a conhecer alguns dos segredos mais bem guardados do único parque ornitológico do país. Às actividades transversais dos dois dias junta-se, dia 2 de Junho, às 10h30, a visita guiada às Guardiãs das Aves (sujeita a inscrição prévia e limitada à lotação de 25 pessoas) e, das 15h às 18h, o Atelier Educativo “À descoberta do Faisão-do-Vietname”. Esta consiste numa actividade de ciências experimentais do Kids&Science, dedicada à conservação da espécie, criticamente em perigo e, provavelmente, extinta na natureza. Os visitantes irão aprender, explorar, e verificar, através da experimentação, como a ciência pode ajudar a salvar esta espécie ameaçada.

