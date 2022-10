Zoo de Lourosa desenvolve Caixa-Ninho para salvar vida animal

Preservar e proteger está à distância de um quintal. Procurando dar ênfase a ações que possam ser tomadas no nosso dia-a-dia e tenham impacto próximo das nossas vidas, o Zoo de Lourosa proporciona a possibilidade de fazer a diferença diretamente do conforto de sua casa. Na compra de uma caixa-ninho não só está a contribuir para a preservação da vida selvagem, como ainda lhe é oferecido um bilhete de visita ao Zoo.

Com o objetivo de envolver todos os visitantes e parceiros em ações que contribuam para a preservação da vida selvagem a nível global, a nova campanha do único parque ornitológico do país alerta para a importância dos refúgios artificiais para a conservação das espécies.

Tendo como intenção dar resposta à crise de alojamento que enfrenta a vida selvagem, os refúgios artificiais oferecem às espécies em risco, locais para se abrigarem, hibernarem ou nidificarem, ajudando os animais a sobreviver em ambientes perturbados, sejam florestas degradadas, desertos ou paisagens urbanas e agrícolas.

Ao colocar uma caixa-ninho ou abrigo no seu quintal, estará a disponibilizar uma área de nidificação essencial e proteção para muitas espécies selvagens. Estas devem ser colocadas no Outono e Inverno, com a intenção de que sejam ocupadas na Primavera seguinte, preferencialmente em locais sossegados, com pouco ruído e movimentação humana.

Para adquirir a sua Caixa Ninho para Chapins pode aceder à página online, https://www.smstore.pt/pt/inicio/2390-caixa-ninho-para-chapins.html, e para a Caixa Ninho para Turdídeo, https://www.smstore.pt/pt/inicio/2391-caixa-ninho-para-turdideo.html.