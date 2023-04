Zoo de Lourosa e Clube Ornitológico de Rio Meão celebram protocolo

O Zoo de Lourosa e o CORM – Clube Ornitológico de Rio Meão assinaram no passado domingo, 17 de Abril, um protocolo de cooperação com vista à promoção da preservação da natureza, tendo em especial atenção o cuidado e estudo das aves.

Cândido Sousa, responsável do Clube Ornitológico de Rio Meão, foi quem assinou o Protocolo no Zoo de Lourosa, um acordo que fez parte da celebração do 24º aniversário do Clube. Na mesma ocasião, a associação de Rio Meão apadrinhou a ave Merlo-Metálico-Soberbo do Zoo de Lourosa.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa