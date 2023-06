Festival das Sopas de Romariz somou mais uma edição

A Junta de Freguesia de Romariz realizou mais uma edição do Festival das Sopas, preenchido por algumas das melhores receitas de sopas do país. O Parque do Auditório de Romariz foi palco de dois dias de degustação, 17 e 18 de Junho, onde marcaram presença as sopas das associações e comerciantes locais, além de outros petiscos, como sandes de javali ou o caldo castrejo, característico do Castro de Romariz, datado do século V A.C. A música foi da responsabilidade dos Solitários.

Dias dedicados ao convívio, alegria e à prova de uma das mais apreciadas e saudáveis refeições da gastronomia portuguesa.