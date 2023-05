Rio Uíma vítima de descargas ilegais e sem responsáveis sancionados

As descargas nos afluentes rio Uíma, em Fiães, foram alvo de análise na última reunião de Câmara. No período antes da Ordem do Dia e na sequência de uma investigação transmitida na RTP, o Partido Socialista pediu esclarecimentos sobre o assunto.

Há, pelo menos. oito anos, que a população de Fiães assiste a descargas industriais nos afluentes do rio Uíma, em Santa Maria da Feira. Na investigação transmitida na RTP, foram apresentados vídeos que comprovam as referidas descargas.

A população local suspeita que a origem do problema está na multinacional Cinca, com actividade na indústria de cerâmicas.

Leia a notícia na íntegra na nossa edição impressa.