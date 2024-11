Arranque positivo do Império de Anta

A Associação de Esmojães lidera a tabela da II divisão do popular espinhense em igualdade pontual com Águias, Idanha e Império de Anta, que bateu o Cruzeiro por 1-0 na manhã de domingo.

Na partida da II divisão do futebol popular espinhense, disputada na manhã de domingo em Silvalde, entre a equipa do Cruzeiro e o Império de Anta, a vitória acabou por sorrir à equipa visitante que assim se junta às equipas vitoriosas desta primeira jornada com três pontos.

A partida foi bastante equilibrada, mas bastou um golo isolado da equipa antense para que a vitória fosse para Anta. O marcador de serviço foi Eduardo Ribeiro.

A Associação de Esmojães bateu a Lomba de Paramos por três bolas sem resposta ao fim da tarde de sábado no Capo de Cassufas. Os antenses venciam por 1-0 ao intervalo. Os marcadores dos golos da equipa liderada por Hugo Gomes foram Ricardo Ferreira, Nelson Ribas e Rafael Ribeiro.

Na partida disputada em Paramos entre as Águias locais e os silvaldenses do GD Outeiros a turma da casa entrou melhor e marcou primeiro, aos 11 minutos, por Ruben Meneses. Os visitantes conseguiram o empate mesmo em cima do apito para o intervalo, mas na segunda parte, logo aos 59’ minutos, os Águias voltaram a marcar, desta feita por Vítor Ribeiro, conseguindo a vitória.

O GD Idanha entrou da melhor forma no campeonato ao vencer em casa os Estrelas Vermelhas por 2-0. Boa entrada no campeonato.

Os Estrelas Vermelhas apresentaram-se na Idanha com excelente atitude competitiva, mas a turma da casa queria muito a vitória, tendo marcado por Alexandre e Reinaldo, obtendo a vitória e os primeiros três pontos no campeonato.