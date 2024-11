Quinta de Paramos entra a ganhar (3-0)

Com goleada perante o Bairro da Ponte de Anta, os Leões Bairristas lideram a I divisão do popular espinhense. A Quinta de Paramos também entrou a ganhar (3-0) perante os Magos, com Cantinho e Juventude da Estrada também com três pontos.

Recebidos pelos Magos de Anta, em Cassufas, os campeões em título, Quinta de Paramos, venceram a partida da jornada inaugural da I divisão do futebol popular de Espinho por 3-0, mas a partida não foi fácil. A Quinta de Paramos entrou na partida praticamente a ganhar com um livre direto marcado por Valter logo aos dois minutos, vantagem que alargou no final da primeira parte, quando os Magos começavam a equilibrar a partida. Na segunda parte a Quinta comandou o jogo não havendo oportunidades claras de golo para nenhuma equipa. Aos 85’ Chang foi expulso com vermelho direto, abrindo espaço na defesa dos Magos que a Quinta aproveitou para criar duas oportunidades de golo por Ricardo e Cenoura, e depois, num contra-ataque aos 90+3, João fechar o resultado em 3-0.

O Cantinho marcou logo aos 6 minutos, de grande penalidade convertida por Diogo Fonseca, mas ainda antes dos 10 minutos a AD Guetim conseguiu o empate que não duraria muito, pois Fonseca foi chamado a converter nova grande penalidade aos 16’ minutos voltando a colocar em vantagem o Cantinho, que só voltaria a marcar por Jorge Pinho aos 86’. A turma visitante ainda reduziu em tempo de compensação, mas os três pontos foram para o Cantinho.

Os Leões Bairristas entraram no campeonato de goleada, vencendo o recém-promovido Desportivo da Ponte de Anta por quatro golos sem resposta. Os Leões já venciam por 2-0 ao intervalo tendo marcado na primeira parte Ferra e Orlando. No segundpo tempo coube a Bié e a Eduardo aquecer o pé e fixar o resultado no 4-0 final, resultado que coloca a equipa silvaldense na liderança da tabela em vésperas de se encontrar com o Rio Largo.

Entrada forte da Juventude materializada com golo aos 5 e aos 13 min. seguida de inúmeras oportunidades falhadas. O Desportivo aproveitou e reduziu aos 34’, mas um minuto depois a Juventude repôs a diferença de dois golos.

Na segunda parte, entrada apática da Juventude que o Desportivo aproveitou para reduzir aos 55 min. Nos descontos a Juventude sentenciou o jogo marcando o quarto golo.

Na partida entre Novasemente e Rio largo disputada em Cassufas na manhã de domingo, os visitantes entraram melhor e marcaram, primeiro por Tiago Silva. Mas a Novasemente também queria os primeiros três pontos e acabou por alcançar o empate com o golo de Gabriel.

Este foi o primeiro empate do popular de Espinho da I divisão o que coloca as duas equipas no meio da tabela.