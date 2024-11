Com a primeira vitória em casa, perante o Rui Dolores, o GD Ronda mantém-se GD Ronda no trilho das vitórias.

Em busca da segunda vitória consecutiva e a primeira em casa, os guetinenses entraram fortes, encostando o adversário às cordas e ainda dentro do primeiro quarto de hora, chegaram à vantagem por Elias Filipe. Poucos minutos volvidos e sem nada o fazer prever, um atraso arriscado deixou isolado Diogo Vieira que só teve de contornar Luiz Borges e atirar para a baliza deserta, restabelecendo o empate.

As oportunidades de golo surgiram em catadupa para o GD Ronda, mas Rui Silva foi defendendo tudo. Até que aos 37’, Malecas com um disparo forte e colocado de fora da área voltou a colocar os aurinegros na frente do marcador.

No arranque da segunda metade, com o passar dos minutos e o resultado na diferença mínima, os visitantes foram ganhando confiança e criaram vários lances de perigo. Mas, fruto de algumas substituições, a turma da casa melhorou o rendimento e voltou a dominar a partida, chegando ao terceiro golo com uma ‘bomba’ de Paulinho.

Com margem mais tranquila, o GD Ronda foi em busca de mais e Elias Filipe coroou a sua boa exibição com o bis na partida.

Até final, os locais poderiam ter chegado à mão cheia, mas esse era um castigo demasiado pesado para a jovem equipa forasteira