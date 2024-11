Cadinha vence (4-1) Cruzeiro na Taça

A Taça Cidade de Esmoriz disputa-se num formato com fase de grupos na época de 2024-25, em que se apuram os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos em prova. O primeiro do grupo A joga com o 2º do grupo B e o segundo do grupo A defronta o primeiro do grupo B em partidas disputadas a duas mãos que irão apurara as equipas a disputarem a grande final, marcada para 1 de julho.

Nesta primeira jornada destaque para o jogo do Grupo A entre FC Cadinha e UC Cruzeiro que terminou com a vitória clara da equipa natural de Lourosa por 4-1. O Cadinha marcou por Pina que bisou e por Rossi. Houve ainda uma autogolo do UC Cruzeiro.

Casa Porto 3-1 FC Padrão

FC Cadinha 4-1 UC Cruzeiro

No grupo B, referência para os dois empates.

Stop FC 3-3 Canários

Juventus Pedroso 0-0 Real Recarei

No próximo fim-de-semana regressa o campeonato com todos os jogos marcados para as 10 horas de domingo: Real Recarei x Stop FC (Recarei); UC Cruzeiro x Juventus Pedroso (P. Brandão); União Mata x FC Padrão (Lamas); FC Cadinha x Casa Porto (Fiães).