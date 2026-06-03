Espinho viaja no tempo e lembra elegância e requinte do século passado

No passado domingo, 24 de maio, o centro de Espinho transformou-se para reviver o charme e o requinte do veraneio do início do século XX. A iniciativa “Uma Tarde de Veraneio em Espinho”, integrada nos “Fins de Semana Gastronómicos”, organizados pela Câmara Municipal de Espinho em parceria com a Turismo do Porto e Norte de Portugal, trouxe de volta à cidade a sua icónica vivência balnear de outrora, recriando usos e costumes que marcaram a identidade local.

Entre esplanadas e cafés históricos, o público pôde interagir com figuras da nobreza e burguesia da época, ao som de um repertório musical selecionado pela Academia de Música de Espinho. Um dos momentos altos da tarde foi o desfile pela Praça Dr. José de Oliveira Salvador e pelo Parque João de Deus, onde os figurantes, trajados a rigor e de sombrinha na mão, recriaram a elegância de outros tempos.

Durante o evento, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Espinho, André Guimarães, destacou a importância de recuperar esta tradição, explicando que o evento está inserido na estratégia de recuperação da recriação histórica “Vir a Banhos”. André Guimarães fez questão de partilhar o mérito da organização com a equipa de Cultura da autarquia, mas focou o seu discurso sobretudo na força das instituições locais.

“É isto que queremos para Espinho: que as associações voltem a trabalhar umas com as outras.”

A iniciativa foi possível graças ao talento de diversos grupos, como o Teatro Popular de Espinho, a Escola Profissional de Música de Espinho, a EVIDA, o GAD e vários ranchos folclóricos da região — São Tiago de Silvalde, Recordar é Viver e Nossa Senhora dos Altos Céus —, além do Grupo Semente, Gymnostar e do clown Pedro Santos.

A tarde terminou com um agradecimento público do executivo municipal a todos os participantes, culminando numa fotografia coletiva no palco para celebrar o sucesso deste regresso às origens da cidade.