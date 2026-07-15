Natação Adaptada fogaceira em grande destaque nos Jogos do Eixo Atlântico

O Município de Santa Maria da Feira esteve em grande destaque nos XVI Jogos do Eixo Atlântico, realizados em Santiago de Compostela, ao conquistar os primeiros lugares coletivos masculino e feminino na Natação Adaptada. Representado por atletas da equipa Feira Viva Natação Adaptada, o município feirense mostrou-se ao mais alto nível numa competição que, até 10 de julho, reúne mais de dois mil jovens de 28 municípios da Galiza e do Norte de Portugal.

No torneio, disputado em piscina curta, os nadadores feirenses alcançaram um impressionante conjunto de resultados individuais. Francisco Pinheiro, José Albergaria, Samuel Duarte, Letícia Cruz e Filipa Reis destacaram-se ao conquistar dois títulos em provas individuais. Também Vasco Soares, Rodrigo Patrício, Diogo Gomes, Adriana Reis e Raquel Monteiro subiram ao lugar mais alto do pódio, somando ainda medalhas de prata nas respetivas categorias. Gabriela Tavares arrecadou uma medalha de prata e uma de bronze, enquanto Carolina Dias conquistou o terceiro lugar na prova de costas.

A boa prestação da seleção fogaceira ficou igualmente demonstrada nas provas coletivas, com a conquista das duas estafetas de 4×50 metros livres. No setor masculino, Samuel Duarte, Rodrigo Patrício, Vasco Soares e Diogo Gomes alcançaram a medalha de ouro, resultado igualmente obtido pela formação feminina composta por Letícia Cruz, Filipa Reis, Raquel Monteiro e Adriana Reis.

Este desempenho coletivo confirma a consistência competitiva da Natação Adaptada feirense e reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos atletas da Feira Viva Natação Adaptada, traduzido em resultados de elevado nível. A prestação alcançada nos XVI Jogos do Eixo Atlântico representa mais um marco para o desporto de Santa Maria da Feira e um motivo de orgulho para o concelho fogaceiro, refletindo o talento, a perseverança e o espírito de superação dos seus atletas.