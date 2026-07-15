Isabel Correia de Sá, 48 anos a ensinar a dançar e a crescer

No passado dia 5 de julho, o Centro de Artes de Ovar foi palco de um momento de profunda emoção e reconhecimento. No final do “Recital de Dança – Carlos Baldaia”, o Orfeão de Ovar prestou uma sentida homenagem à Professora Isabel Correia de Sá, assinalando os seus 48 anos ininterruptos de colaboração com a Escola de Bailado do Orfeão de Ovar.

Foi uma homenagem simples, mas carregada de significado. Porque há percursos que não se medem apenas em anos. Medem-se em dedicação, em presença, em entrega e na marca que deixam nas pessoas.

Durante quase meio século, a Professora Isabel esteve ligada à Escola de Bailado do Orfeão de Ovar. Foram 48 anos de aulas, ensaios, espetáculos, desafios, alegrias, exigência e muito trabalho. Sempre com a mesma dedicação. Sempre com o mesmo sentido de responsabilidade. Sempre com a paixão de quem nunca encarou a dança apenas como uma arte, mas também como uma forma de educar.

Ao longo destes anos, ensinou muito mais do que passos, posições, pliés, piruetas ou arabesques. Ensinou disciplina, compromisso, persistência e respeito. Ensinou que a beleza da dança nasce do esforço, da repetição, da coragem de errar e da vontade de continuar. Ensinou que o palco começa muito antes da cortina abrir, no trabalho silencioso de cada aula e de cada ensaio.

A Professora Isabel Correia de Sá acompanhou gerações de alunos. Viu crianças chegarem à escola pela mão dos pais e crescerem ao ritmo da música, da técnica e da exigência. Muitas dessas crianças levaram consigo não apenas memórias de espetáculos, mas valores que ficam para a vida. Por isso, a sua história confunde-se também com a história de muitas famílias ovarenses.

Ao longo de 48 anos, acompanhou diferentes fases da Escola de Bailado, várias Direções do Orfeão de Ovar e inúmeros momentos marcantes da vida cultural da instituição. Esteve presente nas mudanças, nos desafios e nas conquistas. E, em todos esses momentos, manteve uma ligação firme, discreta e profundamente dedicada à casa que ajudou a construir.

Chega agora o tempo da reforma. Uma palavra que, tantas vezes, parece anunciar um fim. Mas, no caso da Professora Isabel, este momento representa sobretudo o encerramento de um capítulo bonito, intenso e inesquecível. Um capítulo escrito com trabalho, amor à dança e uma dedicação rara.

Há pessoas que passam pelas instituições. E há pessoas que se tornam parte delas.

A Professora Isabel Correia de Sá é uma dessas pessoas.

O Orfeão de Ovar agradece, com respeito e gratidão, tudo aquilo que a Professora Isabel deu a esta casa, à Escola de Bailado e a todos aqueles que, ao longo de 48 anos, tiveram o privilégio de aprender consigo.