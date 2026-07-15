Karateca Isis Matos, de Santa Maria de Lamas conquista bronze na Croácia e chega ao número um mundial

Isis Rodrigues Matos, atleta residente em Santa Maria de Lamas, em representação do seu clube Karate Shotokan Vila das Aves, participou na Youth League de Porec, na Croácia, uma das seis Youth Leagues mundiais atualmente existentes no programa internacional da World Karate Federation, que contabilizam pontos para o ranking internacional (Emirados Árabes Unidos, Zimbabué, Filipinas, Croácia, México e Itália). Desta vez, conquistou o bronze, como júnior -48 kg, elevando para seis as conquistas internacionais que já alcançou nestas prova. Sendo esta Youth League uma das mais duras e concorridas do panorama internacional, contou com a participação de 2.631 atletas, em representação de 66 países sendo que no escalão da Isis, do top 20, estavam presentes 11 atletas, com a exclusão da Isis, o que demonstra à saciedade a dureza da prova.

Com a presente conquista, o ranking internacional da Isis será necessariamente atualizado, passando do presente segundo para o primeiro lugar do mundo, no referido escalão. Este facto deve ser profundamente destacado uma vez que é a primeira vez em Portugal que uma karateca atinge tal lugar na referida categoria e escalão (júnior feminino -48 kg). Neste momento, aquando da redação deste texto, o ranking ainda não foi atualizado pela World Karate Federation mas assim que acontecer, enviamos o endereço para posterior consulta.

Este feito assume um peso extraordinário no panorama desportivo nacional: Isis Matos torna-se a primeira atleta portuguesa a atingir o topo da hierarquia mundial no seu escalão, consolidando o seu nome como uma das maiores promessas do karate internacional.

A importância desta conquista vai muito além da medalha na Croácia. O circuito da Youth League é a plataforma mais competitiva e exigente para os jovens karatecas a nível global, funcionando como a principal porta de entrada para a elite sénior. Alcançar a liderança deste ranking exige uma regularidade de resultados de altíssimo nível ao longo de várias etapas internacionais e um rigor técnico irrepreensível, competindo periodicamente contra as melhores atletas do mundo.

Com este resultado, Isis Matos não só supera a concorrência direta no ranking, como demonstra que o karate português feminino jovem tem agora uma nova referência de classe mundial. Para a atleta e para o desporto nacional, este marco é o culminar de um trabalho de dedicação extrema e a prova de que Portugal está, cada vez mais, a afirmar-se como uma potência no karate global.

Tal resultado permitir-lhe-á outrossim reforçar o seu estatuto em Portugal de número um do ranking nacional (composto pela pontuação dos rankings nacional e internacional) para competir por uma vaga na seleção do próximo Campeonato do Mundo de Seleções, que se realizará entre 14 e 18 de Outubro, em Bielsko-Biala, na Polónia.

Após o regresso a Portugal, inicia a preparação da próxima competição internacional, ou seja, a Youth League de Guadalajara, no México, prova que se realizará nos dias 17 a 20 de Setembro.