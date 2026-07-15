Fiães a Andar encheu o Largo de São Domingos de música, sabores e memórias

Durante três dias, o Largo de São Domingos, em Fiães, voltou a ganhar vida com mais uma edição do Fiães a Andar, realizada nos dias 10, 11 e 12 de julho.

Foi uma festa feita de música, tasquinhas, reencontros, conversas demoradas e momentos simples, daqueles que ajudam a manter viva a identidade de uma terra. Entre famílias, amigos, vizinhos e visitantes, Fiães voltou a mostrar que os grandes momentos também nascem da proximidade e do convívio.

As tasquinhas deram um sabor especial à iniciativa. À volta da mesa, entre petiscos, bebidas e boa disposição, muitos aproveitaram para ficar mais um pouco, conversar, recordar histórias e viver o ambiente popular que marcou estes três dias. A gastronomia juntou-se à música e fez do largo um espaço de encontro entre gerações.

No domingo, a animação voltou a tomar conta do recinto. Sun7 com Eduardo Belli atuou pelas 17h00, seguindo-se o Artista Paulinho, às 21h00, e o DJ Renato C, às 22h00, encerrando a noite com ritmo e energia.

Mais do que um cartaz de espetáculos, o Fiães a Andar 2026 foi um momento de união. Foi a freguesia a sair à rua, a ocupar o seu espaço, a celebrar a amizade, a cultura popular e o orgulho de pertencer a uma comunidade.

Com entrada livre e sob o lema “3 dias de música, animação e convívio”, a iniciativa voltou a afirmar-se como uma festa de todos e para todos, valorizando o Largo de São Domingos como ponto de encontro e coração da vida social da freguesia.

A Junta de Freguesia de Fiães associou-se ao evento, reforçando a importância de continuar a apoiar iniciativas que aproximam pessoas, dinamizam a freguesia e mantêm vivas as tradições de convívio popular.

Fiães viveu três dias de festa. Três dias em que a música se ouviu, as tasquinhas se encheram e o largo voltou a ser casa comum de todos os que ali quiseram estar.