Assembleia Municipal debate Finanças de Lobão, obras em escolas, habitação, Indaqua e contas do Município

A Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira reuniu em sessão ordinária, numa reunião marcada por vários temas de forte impacto local, desde a reorganização do Serviço de Finanças de Lobão, às obras no pavilhão da Escola EB 2,3 Fernando Pessoa, passando pela habitação acessível, mobilidade, parques fotovoltaicos, saneamento, cultura, resíduos, Indaqua e execução financeira do Município.

Antes da ordem de trabalhos, a sessão começou com uma nota de solidariedade para com o povo da Venezuela, na sequência de um sismo que provocou várias vítimas mortais, incluindo portugueses e luso-descendentes. O presidente da Câmara Municipal informou que o Município estava em contacto com a comunidade feirense naquele país e com as entidades competentes, nomeadamente o Instituto Camões e a Secretaria de Estado das Comunidades, para articular eventual ajuda humanitária. A Assembleia associou-se ao voto de pesar e solidariedade, tendo sido cumprido um minuto de silêncio.