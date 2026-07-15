Vale viveu dia de união e tradição na Feirinha de Artesanato

No passado dia 5 de julho, a freguesia do Vale viveu um daqueles momentos que ficam na memória coletiva. A Feirinha de Artesanato juntou as associações da freguesia, artesãos, população e visitantes, criando um ambiente marcado pela proximidade, pela partilha e pelo orgulho na terra. Entre as bancas, os produtos artesanais, os sabores locais e o reencontro entre gerações, sentiu-se a força de uma freguesia que sabe preservar as suas raízes. Cada associação presente levou consigo mais do que uma representação institucional: levou dedicação, trabalho voluntário e amor pela comunidade.

A Feirinha foi, acima de tudo, um encontro de pessoas. Um espaço onde se valorizaram as tradições, onde se trocaram conversas, memórias e sorrisos, e onde ficou bem visível a importância do movimento associativo na vida do Vale. Num tempo em que tantas vezes se perde o contacto com aquilo que nos une, esta iniciativa mostrou que a freguesia continua viva, participativa e orgulhosa da sua identidade.

O dia 5 de julho foi, por isso, mais do que uma feira. Foi uma celebração da comunidade, das suas gentes e da vontade de continuar a construir futuro sem esquecer as raízes.