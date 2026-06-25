Vale exige respostas: cemitério parado, posto médico ameaçado e freguesia a sentir-se abandonada

A Freguesia de Vale continua a viver uma situação de forte preocupação e revolta perante um conjunto de problemas que se arrastam sem solução. O atraso nas obras do cemitério, a incerteza em torno do Posto Médico e as derrocadas que colocam em risco a circulação em várias vias estão a provocar indignação junto da população e da Junta de Freguesia.

O presidente da Junta de Vale não esconde a frustração. Em declarações, apontou falhas graves no acompanhamento das obras, criticou a ausência de respostas eficazes por parte das entidades responsáveis e deixou claro que a freguesia não pode continuar a ser tratada como território de segunda.

Segundo o autarca, Vale está a sofrer as consequências de decisões tomadas no passado, de processos mal conduzidos e de uma falta de intervenção que, no terreno, tem efeitos diretos na vida das pessoas.