Atleta da ADNR -Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura sagra-se Campeã Nacional de Kempo Tradicional

A jovem atleta Carminho Rocha, da escola de viet-vo-dao da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura, conquistou o título de Campeã Nacional de Kempo Tradicional na categoria de Armas Feminino 8-10 anos, no Campeonato Nacional organizado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo, realizado no passado dia 2 de maio, nas Caldas da Rainha.

Além do título nacional, a atleta alcançou ainda o excelente resultado de Vice-Campeã Nacional na categoria de Mãos Nuas Feminino dos 8 aos 10 anos, demonstrando grande qualidade competitiva e dedicação à modalidade.

Este resultado representa um importante motivo de orgulho para a coletividade e para a região, refletindo o trabalho, empenho e evolução da jovem atleta e da equipa técnica da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura.

