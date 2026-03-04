O espírito Clio subiu à montanha com a Carby Renault

As instalações da Carby Renault, em Santa Maria da Feira, foram o ponto de encontro da caravana que reuniu exemplares de todas as gerações do icónico Renault Clio. O percurso levou os participantes até à Serra da Arada, com paragem no emblemático Miradouro do Portal do Inferno e Garra, situado a cerca de mil metros de altitude, no limite entre os municípios de Arouca e São Pedro do Sul.

Com uma vista panorâmica deslumbrante, o local revelou-se o cenário ideal para fotografias de grupo e momentos de partilha. A viagem prosseguiu por uma estrada tão exigente quanto encantadora, colocando à prova máquinas e condutores numa verdadeira celebração da paixão pela condução. Entre curvas desafiantes e paisagens naturais de cortar a respiração, o espírito Clio fez-se sentir a cada quilómetro de asfalto.

À chegada à pitoresca Aldeia da Pena, os participantes foram recebidos para almoço no emblemático restaurante “Onde o Morto Matou o Vivo”. Num ambiente descontraído e acolhedor, houve tempo para convívio, troca de experiências e reforço do espírito de comunidade que une a família Renault.

A sexta geração do Renault Clio distingue-se por um design mais arrojado e por uma renovada aposta na tecnologia, em linha com a nova linguagem visual da marca. Entre as principais inovações destaca-se a motorização full hybrid E‑Tech de 160 cv, que alia eficiência e desempenho, garantindo uma condução envolvente e dinâmica, mesmo nos percursos mais exigentes. A gama inclui ainda motorizações a gasolina e a GPL, com potências a partir dos 115 cv, oferecendo opções que respondem a diferentes perfis de condutores e necessidades de utilização.

Com mais de 17 milhões de unidades vendidas desde 1990, o Renault Clio é o automóvel francês mais vendido de sempre e, em Portugal, mantém o título de líder de vendas há 12 anos consecutivos, com mais de meio milhão de unidades comercializadas. Esta história de sucesso é marcada por números impressionantes, duas distinções de “Carro do Ano” Europeu, vitórias no desporto automóvel e, sobretudo, milhões de clientes rendidos a um modelo que continua a fazer história em mais de 120 países, ao longo de três décadas e meia