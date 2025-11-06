Ediberto Lima dinamizou seminário sobre Marketing de Guerrilha no ISVOUGA

O comunicador e realizador brasileiro Ediberto Lima foi o orador convidado do seminário “Marketing de Guerrilha”, promovido pelo Mestrado em Gestão de Empresas do ISVOUGA – Instituto Superior de Entre o Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira.

O evento, realizado no dia 29 de outubro, integrou o Ciclo de Seminários Gestão 360º e atraiu mais de 130 participantes, entre docentes, estudantes e antigos alunos das áreas de Gestão, Marketing, Publicidade e Relações Públicas.

Conhecido por ter criado o conceito televisivo “TV em Movimento” na década de 1990, transmitido pela SIC, Ediberto Lima partilhou experiências da sua carreira e apresentou estratégias criativas e de baixo custo que marcaram a história da comunicação e do entretenimento em Portugal.

Durante a palestra, explicou o conceito de Marketing de Guerrilha — ações imaginativas, de grande impacto e reduzido investimento — e incentivou os participantes a desenvolver ideias ousadas e diferenciadoras.

Com uma intervenção dinâmica e entusiasta, o comunicador desafiou ainda os estudantes a elaborar propostas criativas que poderão integrar um futuro projeto aplicado.

O ciclo Gestão 360º tem como objetivo aproximar o meio académico do tecido empresarial, promovendo a partilha de experiências e casos reais que contribuem para a formação prática e crítica dos alunos do ISVOUGA.

Fundado em 1990, o Instituto Superior de Entre o Douro e Vouga, é uma instituição de ensino superior politécnico dedicada à formação de profissionais qualificados nas áreas de Gestão de Empresas, Marketing, Publicidade e Relações Públicas, Engenharia de Produção Industrial, Contabilidade e Solicitadoria, bem como pós-graduações e o Mestrado em Gestão de Empresas. Na sua missão valoriza a ligação contínua entre a teoria e a prática, promovendo a inovação, a criatividade e a proximidade ao mercado de trabalho como pilares fundamentais do seu ensino.