Quando é que faz sentido pedir um crédito pessoal?

Na maior parte dos casos, a concretização dos nossos sonhos ou projetos tem um custo que se mede em dinheiro; dinheiro que muitos de nós não têm no imediato.

Quando isso acontece, o nosso maior aliado (que é também a forma mais rápida de não deixar os nossos projetos na gaveta) passa, sem dúvida, pela contratação de um crédito pessoal, solução que nos permite, regra geral, ter acesso a um financiamento com prazos de reembolso generosos.

Situações em que o crédito pessoal pode ser útil

Se precisar de um financiamento para poder alavancar um projeto pessoal ou suprir uma necessidade urgente, o crédito pessoal está na linha da frente, mas porquê?

Além de montantes, prazos de reembolso alargados e taxas de juro competitivas, o crédito pessoal, especialmente aquele que não tem finalidade, permite-lhe aplicar o dinheiro num sem-número de fins, tais como a compra de um carro, a renovação de uma casa, o pagamento de propinas, fazer férias ou a compra de móveis e eletrodomésticos.

De igual modo, caso surja um problema de saúde ou o correio lhe traga uma fatura imprevista de elevado valor, fazer um empréstimo pessoal poderá ser a resposta rápida e segura a essas questões, já que não precisa de justificar onde ou para que é que vai utilizar o dinheiro.

Vantagens de recorrer a um crédito pessoal

Da soma de tudo o que já fomos adiantando até este momento, podemos extrair uma série de vantagens do uso de um crédito pessoal. A saber:

Ajuda-o a concretizar os seus sonhos e/ou a satisfazer as suas necessidades mais prementes;

Acesso rápido a financiamento, especialmente se a contratação acontecer online;

Não tem finalidade, o que significa que pode utilizá-lo para múltiplos propósitos;

Apresenta taxas de juro mais competitivas do que outras soluções de crédito;

Grande flexibilidade de prazos de reembolso;

Taxas e prestações fixas ao longo de todo o contrato.

Riscos a considerar antes da decisão

Apesar de o crédito pessoal o ajudar a obter, de forma simples e rápida, o financiamento de que necessita, tal como acontece sempre que se prepara para contratar uma solução financeira, há riscos que devem ser considerados.

O primeiro deles é o risco de incumprimento. Ao contratar um crédito pessoal, fica contratualmente obrigado a pagar uma prestação mensal até ao final do prazo escolhido.

Caso já esteja a pagar um crédito ou o seu orçamento mensal seja exíguo, mais uma despesa poderá colocá-lo em risco de incumprimento.

Além do risco de incumprimento e do sobre-endividamento associado, convém considerar potenciais custos ocultos no contrato, tais como comissões de abertura de conta e processamento ou seguros obrigatórios, eventuais penalizações por amortizações antecipadas e até burlas online, uma vez que é cada vez mais comum que entidades criminosas se façam passar por instituições de crédito credíveis.

Neste último caso, recomenda-se que consulte a lista do Banco de Portugal de instituições autorizadas a conceder créditos.

Por último, nunca se deve esquecer de ter em atenção as taxas de juro (TAEG e TAN) de cada solução de crédito e, claro, realizar o máximo de comparações possíveis utilizando, para o efeito, os simuladores de crédito pessoal existentes no mundo online.

Como avaliar se é o momento certo para si

Precisa de financiamento para poder reabilitar a sua habitação, mas não sabe se esta é a altura certa para pedir um crédito pessoal?

Para avaliar se é, ou não, a altura certa de pedir um crédito pessoal, deve, antes de mais, proceder ao cálculo da sua taxa de esforço através da seguinte fórmula:

Encargos financeiros com prestações de crédito / Rendimento mensal x 100

Caso já tenha um ou mais créditos em seu nome e a taxa de esforço ultrapasse os 35%, poderá ser complicado ver o seu empréstimo aprovado. Se esse for o caso, tente eliminar os seus créditos ou recorrer a um crédito consolidado.

Poderá, igualmente, utilizar a taxa de esforço para perceber o impacto que a prestação mensal de um determinado crédito pessoal terá no seu orçamento e ir fazendo comparações através dos simuladores de crédito online até encontrar o mais barato.

Por último, se tiver registo de incumprimentos no seu Mapa de Responsabilidades de Crédito (emitido pelo Banco de Portugal), é importante que regularize a sua situação antes de pedir um crédito pessoal, já que se não o fizer, é muito provável ver o seu pedido rejeitado.

Assim, será o momento certo para pedir um empréstimo pessoal se não tiver dívidas de crédito, se as suas situações financeira e profissional forem estáveis e se o seu saldo bancário se encontrar regularmente em território positivo.