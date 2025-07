Carby traz o novo Nissan Micra até Aveiro

A Nissan está a percorrer Portugal para mostrar a sexta geração do icónico Micra, agora assumidamente elétrico, e a próxima paragem é Aveiro. A cidade da Ria recebe, nos dias 22 e 23 de julho, o roadshow dedicado ao novo Micra, numa apresentação exclusiva do concessionário Carby.

O regresso do Micra ao segmento B chega com uma inovação radical: é agora 100% elétrico. Com uma autonomia anunciada de 410 km, este citadino está preparado para responder à mobilidade do dia a dia e a viagens mais longas.

Disponível com uma das melhores opções de carregamento rápido da sua categoria, o novo Micra traz um carregador de 100 kW DC (ou 80 kW na versão de 40 kWh) que permite um carregamento rápido de 15% a 80% em apenas 30 minutos. Para maximizar a eficiência do carregamento, uma bomba de calor é de série em ambas as opções de bateria, bem como a capacidade de aquecimento e arrefecimento da bateria.

Na linha da aposta elétrica, o visual do Micra ganhou linhas mais arrojadas, com uma atitude SUV e detalhes que remetem para a sofisticação japonesa. O interior, discreto e moderno, inclui referências subtis à cultura nipónica, como um compartimento entre os bancos dianteiros inspirado no contorno do Monte Fuji.

A tecnologia a bordo também segue as últimas tendências: o Micra é o segundo carro da Nissan na Europa a integrar o sistema Google Built-in, trazendo consigo Google Maps, Google Play e assistente de voz. Uma solução pensada para quem valoriza a conectividade e a conveniência no quotidiano.

O roadshow nacional é uma oportunidade para todos conhecerem em primeira mão as novidades do novo Micra e esclarecer dúvidas com a equipa especializada da Nissan. protagonismo de Aveiro nos grandes lançamentos automóveis nacionais. O novo Nissan Micra estará disponível para venda em Portugal no final de 2025.