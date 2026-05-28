Câmara Municipal aprova novos apoios e coloca saúde, educação, ação social e proteção civil no centro da agenda.

A Câmara Municipal de Ovar reuniu esta quinta-feira, 21 de maio, no Salão Nobre da Autarquia, numa sessão marcante da qual saíram relevantes para a segurança do concelho, para a proteção das populações e para o reforço da resposta municipal em áreas estratégicas como saúde, educação, ação social, juventude, ambiente, cultura e desporto. O ponto mais forte da reunião passou pela aprovação de apoios adicionais às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ovar e de Esmoriz, num sinal claro de reforço da proteção civil e da segurança da população. Para a época balnear de 2026, a Câmara aprovou um apoio global de 47 mil euros, destinado a garantir equipas permanentes de socorro nas praias do Furadouro e de Esmoriz. Entre 13 de julho e 15 de setembro, das 9h30 às 19h30, estarão assegurados meios humanos e operacionais no terreno. No Furadouro, a resposta contará com dois bombeiros e um veículo de socorro. Em Esmoriz, estarão mobilizados quatro bombeiros e um veículo de socorro. Esta decisão reforça a vigilância e a capacidade de intervenção nas zonas balneares mais frequentadas do concelho, numa altura em que a segurança nas praias exige respostas rápidas, presença permanente e meios adequados.

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