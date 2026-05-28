Moradores da Rua Igreja, em Oleiros, queixam-se de fumos e cheiros intensos

Moradores da Rua Igreja, em Oleiros, manifestam preocupação com os fumos e cheiros fortes que dizem estar a sair de uma empresa a laborar naquela zona.

Segundo os residentes, o odor é intenso, agressivo e faz-se sentir com frequência, dificultando a respiração e causando desconforto a quem vive nas proximidades. Alguns moradores referem que a situação se tem tornado cada vez mais incomodativa, sobretudo quando há emissão visível de fumo pela chaminé.

“Há dias em que quase não conseguimos respirar. O cheiro parece a queimado e entra dentro das casas”, relatam moradores da zona.

A população pede que as entidades competentes avaliem a situação e verifiquem se a atividade da empresa cumpre todas as normas ambientais e de segurança. Os residentes defendem que é necessário apurar a origem dos fumos e garantir que a saúde pública não está a ser colocada em risco.

Os moradores esperam uma intervenção rápida, para que a Rua Igreja volte a ter condições normais de habitabilidade e qualidade de vida.