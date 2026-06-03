Esgrima da Novasemente brilha em casa

O Novasemente esteve em grande destaque nas Finais Nacionais de Esgrima Sub-17 e Sub-15, realizadas nos dias 23 e 24 de maio de 2026, em Espinho, numa organização conjunta com a Federação Portuguesa de Esgrima. A competição reuniu 198 atletas de 22 clubes nacionais, além de participantes espanhóis, afirmando-se como uma das provas mais relevantes e competitivas do calendário nacional da modalidade.

Ao longo de dois dias de intensa competição, foram disputadas 12 provas nas três armas — Florete, Espada e Sabre — num ambiente marcado pela elevada qualidade técnica, forte adesão do público e excelente nível organizativo. A realização da prova em Espinho voltou a colocar a cidade no centro da esgrima nacional, recebendo alguns dos melhores jovens atletas portugueses e ibéricos.

A competir “em casa”, o Novasemente apresentou sete atletas em quatro provas de florete: Ariana Soares, Juliana Pinho, Francisca Riquito, Martim Brito, Tiago Bessa e Miguel Vieira, com Ariana Soares a participar em duas categorias distintas. A representação do clube voltou a evidenciar a qualidade do trabalho de formação desenvolvido pela coletividade espinhense.

O grande destaque competitivo pertenceu a Miguel Vieira, que alcançou os quartos-de-final no Florete Masculino Cadetes, terminando num excelente 5.º lugar. Após uma fase de grupos perfeita, sem qualquer derrota, venceu de forma autoritária nos oitavos-de-final e discutiu até ao último toque o acesso às medalhas, acabando eliminado por tangencial 15-14 frente ao espanhol Sérgio Martin.

Também Ariana Soares esteve em evidência ao atingir os quartos-de-final no Florete Feminino Iniciadas, concluindo a competição no 6.º lugar da classificação geral. Na mesma prova, Juliana Pinho e Francisca Riquito conseguiram igualmente ultrapassar a fase inicial da competição, demonstrando competitividade numa das categorias mais participadas do evento.

No Florete Masculino Iniciados, Martim Brito e Tiago Bessa representaram igualmente o Novasemente, enquanto Ariana Soares voltou a entrar em pista no Florete Feminino Cadetes, alcançando o 10.º lugar numa categoria de elevado nível competitivo.

Além dos resultados desportivos, o evento constituiu também um importante momento de afirmação organizativa para o Novasemente e para a cidade de Espinho, contando com o apoio de atletas, famílias, voluntários e parceiros institucionais.

Terminadas as Finais Nacionais, o clube prepara agora a participação internacional na Mini Marathon de Paris, onde estará representado por Juliana Pinho, Ariana Soares e Francisca Riquito.