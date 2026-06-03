Volta às Terras de Santa Maria junta jovens talentos

Realizou-se no passado sábado, dia 30 de maio, a 34.ª Volta às Terras de Santa Maria — Troféu Fernando Mendes, prova integrada na 3.ª Prova da Taça de Portugal de Esperanças.

A competição, organizada pelo Sport Ciclismo de S. João de Ver, teve partida e chegada junto ao Pavilhão Municipal, reunindo jovens talentos do ciclismo nacional e internacional numa jornada de grande importância para a modalidade e para a região.

Ao longo da prova, os atletas demonstraram qualidade, empenho e espírito competitivo, proporcionando um bom espetáculo desportivo ao público presente. A iniciativa voltou a afirmar a importância do ciclismo jovem e da formação de novos talentos, valorizando também o trabalho desenvolvido pelos clubes e equipas participantes.

Para além da vertente desportiva, a Volta às Terras de Santa Maria representou também um momento de promoção da região, do associativismo e do envolvimento da comunidade local. A realização desta edição só foi possível graças ao apoio das entidades parceiras, voluntários, equipas técnicas e todos os que contribuíram para o sucesso da organização. O Sport Ciclismo agradece a presença do público, a colaboração dos órgãos de comunicação social e o apoio de todos os envolvidos, reforçando o compromisso de continuar a promover o ciclismo e o desporto jovem.