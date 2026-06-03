Dobradinha fecha época de domínio

A final da Taça Pecol ficou marcada por uma exibição segura, madura e eficaz da equipa que já tinha conquistado o Campeonato Distrital de Aveiro. Depois de uma época regular e consistente, a formação campeã voltou a mostrar argumentos fortes num jogo decisivo, confirmando o excelente momento coletivo. Desde os primeiros minutos, a equipa vencedora entrou com ambição e concentração. Procurou assumir o controlo da partida, circulou bem a bola e tentou empurrar o adversário para zonas mais recuadas. A postura competitiva foi evidente, com intensidade nos duelos, organização entre setores e capacidade para acelerar sempre que encontrou espaço. A vantagem construída ao longo do encontro foi reflexo de uma equipa confiante, habituada a competir sob pressão e preparada para os grandes momentos. A eficácia ofensiva acabou por fazer a diferença, mas também a solidez defensiva teve um papel importante. A equipa manteve-se compacta, reduziu os espaços e raramente permitiu situações de grande perigo. A formação adversária tentou reagir, sobretudo em fases em que procurou subir linhas e dividir mais o jogo, mas encontrou muitas dificuldades para contrariar a organização do conjunto campeão. Sempre que tentou aproximar-se da baliza contrária, foi travada por uma estrutura defensiva bem posicionada e por uma equipa que soube gerir os ritmos da final.