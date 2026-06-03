Tradição que fica no coração

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, o Pessegueiro, no Vale, voltou a viver a sua festa em honra de Santa Bárbara e São Jerónimo. Foram dias de encontro, fé e emoção. A comunidade juntou-se para cumprir a tradição, celebrar os seus santos padroeiros e partilhar momentos que ficam na memória de todos.

Entre as celebrações religiosas, a música, as atuações, o convívio e o fogo de artifício, sentiu-se mais uma vez o carinho das pessoas por esta festa. Cada presença, cada ajuda e cada gesto mostraram que esta tradição continua viva.

A festa terminou, mas fica o sentimento de união, gratidão e orgulho numa terra que sabe preservar aquilo que é seu.