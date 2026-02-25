20 anos Dia Litocar: ofertas exclusivas no sábado 28

No próximo sábado, dia 28 de fevereiro, o Grupo Litocar celebra a edição especial dos 20 anos do Dia Litocar, uma iniciativa que se tornou um marco de proximidade e confiança junto dos seus clientes particulares em todas as concessões do Grupo. Ao longo de duas décadas, este dia tem permitido reforçar a relação com quem escolhe a Litocar, reunindo num só momento serviços, vantagens comerciais e experiências em ambiente de festa.

Durante todo o dia, das 9h às 18h, todos os pontos de venda abrem portas com ofertas exclusivas: check-up gratuito às viaturas, lavagem exterior sem custos, campanhas especiais em oficina, pneus e peças (válidas por tempo limitado). Adicionalmente, condições únicas para viaturas novas e de serviço, mais um desconto suplementar de 1500 euros nas viaturas de oportunidade Ncar.

“Há 20 anos que o Dia Litocar é o dia em que celebramos todos os nossos clientes, com a qualidade de serviço e a proximidade que definem o nosso ADN”, sublinha a administração do Grupo Litocar, recordando que esta edição especial pretende agradecer a confiança acumulada ao longo de duas décadas e reforçar a promessa de continuar a “traçar futuro” com todos.

A participação na iniciativa está acessível a todos os clientes Litocar, mediante inscrição ou contacto prévio com os pontos de venda, sendo o atendimento realizado de forma contínua ao longo do dia. As 10 primeiras pessoas a chegarem às instalações usufruem de um vale de 120 euros, a utilizar na próxima revisão. Se quer estar nessa lista, chegue cedo no Dia Litocar, já no próximo dia 28 de fevereiro. Em Santa Maria da Feira, a Litocar está localizada na Rua 1º de Maio, em Espargo.