Ana Marta Matos recandidata-se às Mulheres Socialistas de Aveiro.

No próximo dia 19 de junho, irão realizar-se as eleições internas da Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos de Aveiro. A este propósito, a ovarense Ana Marta Matos (que desempenha atualmente funções como membro eleito pelo Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Ovar), transmitiu que irá avançar com a sua recandidatura à Presidência da referida Estrutura Federativa, sob o mote “Porque o FUTURO importa, vamos fazer a diferença”. Segundo Ana Marta Matos, a mesma referiu que “encara esta recandidatura, com sentido de responsabilidade e de compromisso, tendo por objetivo consolidar a coesão da Estrutura Federativa, sem deixar de procurar contribuir para o seu crescimento”. No seu entender “a Estrutura Federativa das Mulheres Socialistas de Aveiro pode (e deve) continuar a dar o seu contributo na sociedade civil”, no entanto, ressalva que “prosseguir com este desiderato é algo que depende de um conjunto de pessoas dos dezanove concelhos que compõem este distrito, e não de uma pessoa apenas. Fazemos parte de um distrito que está dotado de mulheres muito empoderadas em setores como a justiça, o turismo, a educação, a ciência, a tecnologia, a proteção civil, o empreendedorismo, do setor artístico, entre muitas outras áreas”