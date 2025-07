22.ºAniversário de Elevação de Silvalde a Vila

No passado sábado realizou-se a celebração solene do 22.º Aniversário de Elevação de Silvalde a Vila, no salão nobre da Junta de Freguesia de Silvalde. O Coro da Banda de São Tiago de Silvalde fez as honras da casa e abrilhantou o evento com um momento musical. Seguiram-se as homenagens no desporto e no sector social. Os silvaldenses ficaram também a conhecer o valor angariado na Caminha no dia 25 de Abril, 1385 euros que serão entregues à Liga Portuguesa Contra o Cancro. No final dos discursos teve lugar o corte do bolo de aniversário e convívio entre os presentes.

Homenageados

A primeira homenagem da noite foi para a Associação Desportiva O Cruzeiro de Silvalde, com a distinção de Mérito Desportivo e Social. Para receber a distinção das mãos do secretário da Junta de Freguesia de Silvalde, Pedro Teixeira, subiu ao palco em representação da instituição, o cruzeirista Pedro que agradeceu a homenagem referindo enaltecendo os valores pelos quais se rege o clube e as pessoas da instituição que soma quase 70 anos: “dedicação, esforço e humildade”, disse. Aproveitou a ocasião para lembrar uma perda recente para a instituição, Albertino Lopes da Silva, homenageando-o pela sua dedicação ao clube.

Ainda no desporto, a segunda distinção foi para a Associação Leões Bairristas Futebol Clube que este ano arrecadou todas as conquistas que havia para conquistar, nas provas em que competiram. A distinção foi entregue ao presidente da direcção do clube, Manuel Couto pelo vogal da Junta de Freguesia Marco Oliveira.

Manuel Couto disse ser de poucas palavras, no entanto, reforçou o orgulho do contributo do clube para o Concelho de Espinho, quer dentro, quer fora de portas. Disse ainda que a sede do clube não é só dedicada ao futebol e que se encontra aberta à comunidade. “Conquistamos tudo o que havia para conquistar, estamos muito felizes.”, disse.

A última homenagem de Mérito pela Liberdade com Coragem e Honra foi entregue aos Ex-combatentes de Silvalde. A distinção foi entregue pelo presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Teixeira ao presidente da direcção dos Ex-Combatentes de Silvalde, José Silva. “Aqueles que que serviram com coragem, honra e abnegação, em nome da pátria e da liberdade Silvalde presta a eterna homenagem com gratidão.”, foi a mensagem inscrita pela Junta na distinção entregue.

Antes das homenagens foi apresentado o valor angariado, na Caminhada Solidária no dia 25 de Abril. 1385 euros é o valor que a Junta de Freguesia irá entregar à Liga Portuguesa Conta o Cancro.

José Teixeira pediu “respeito e empenho” na melhoria das condições de vida dos Silvaldenses

“Este é um momento de comemoração, mas também de reflexão.”, começou por dizer o presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Teixeira. “Celebramos o caminho já percorrido e o trabalho de todos autarcas, instituições e associações sociais, culturais e desportivas, o tecido empresarial e todos os Silvaldenses que deram e continuam a dar o seu contributo para que Silvalde seja uma freguesia viva, coesa e participativa.”, continuou.

O autarca lembrou os desafios diários e as oportunidades futuras, e outras deixadas para trás.

Mostrou-se preocupado com as “oportunidades perdidas” no que diz respeito ao acesso a fundos do 1º Direito – programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais e Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ambos apoios à habitação.

A preocupação de José Teixeira está relacionada com o Parque Habitacional de Silvalde que se encontra muito degradado. Segundo explicou o autarca “há dezenas de fogos encerrados ou ocupados em condições indignas, como é o caso do conhecido Bairro de Pobres com 54 fogos, o mais antigo bairro social do concelho de Espinho, construído na década de 50.”, explicou. “Houve uma janela única para responder a este problema que era conhecido, era visível, era urgente. E o Município de Espinho não aproveitou.”, atirou. Apelidou esta perda de oportunidade de ser “mais do que um erro técnico, ser uma falha política, com consequências humanas reais”.

Referiu que os projetos urbanísticos de investimento significam uma a maior oportunidade de crescimento para qualquer freguesia, no entanto, disse saber que “existem na Câmara Municipal, projetos de construção e loteamentos para a freguesia de Silvalde, parados há bastante tempo, sem resposta aos seus requerentes”. “Isto é, evidentemente, uma questão política e importa estudá-la e referi-la.”, reclamou “Porque não basta proclamar publicamente discursos de promoção do crescimento urbanístico, quando se tem nas mãos a capacidade de decisão e se opta por ignorar quem espera.”, continuou.

Quanto ao valor recebido do município nos últimos quatro anos de 317 600 mil euros revelou que o montante se revela “manifestamente insuficiente” dada a realidade atual e o estado geral das infraestruturas da Vila.

José Teixeira pediu que a Vila de Silvalde “seja defendida com firmeza, com uma liderança que negoceie com o Município de forma determinada e sem submissões”. Por outro lado, disse que a transferência de verbas do Município para a Junta de Freguesia “não deve, nem pode ser encarada como um prémio de bom comportamento ou, pior ainda, como uma esmola.” “Silvalde não pode viver de migalhas.”, atirou.

No final do seu discurso o autarca exigiu “respeito institucional, justiça na distribuição de recursos e um verdadeiro empenho na melhoria das condições de vida dos Silvaldenses”. “As necessidades são muitas, os desafios são reais, e a resposta tem de estar à altura da dignidade da nossa terra.”, concluiu José Teixeira.

Projecto de arquitectura e especialidades da Escola Domingos Capela vai a deliberar na próxima Reunião de Câmara

Em dia de aniversário da Vila de Silvalde, a presidente da Câmara Municipal de Espinho começou por lembrar as tradições de Silvalde ligadas ao mar e que são “um pilar da cultura e da história do território do Concelho de Espinho”. Lembrou a Arte Xávega e o recente apoio do Município de Espinho a uma Companha local contribuindo assim para “preservar esta prática única reconhecida como património cultural e imaterial”. Maria Manuel Cruz falou do Centro Integrado da Marinha e que segundo a edil, “representa o respeito pelas raízes de Silvalde e um compromisso com quem ali construiu o seu modo de vida”.

Anunciou que na próxima Reunião de Câmara acontecerá a aprovação do projecto de arquitectura e de especialidades da Escola Domingos Capela. “Um investimento prioritário que responde às necessidades da Comunidade Escolar e que faz parte da nossa estratégia de requalificação educativa e de coesão territorial.”, afirmou.

A autarca referiu que a Câmara Municipal tem apostado numa “descentralização responsável” com as transferências financeiras para a Junta de Freguesia com o objectivo de reforçar “a limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes, a gestão das praias e a requalificação do espaço público e das vias locais”.

No que diz respeito à obra na Freguesia de Silvalde a edil disse: “Hoje, temos obras em curso e projectos em execução.” Deu o exemplo da conclusão das passagens desniveladas junto à linha ferroviária e ainda das escadas da passagem inferior “projectadas, contractadas e executadas com rapidez”.

Anunciou que em breve irão avançar a requalificação dos dois Parques Infantis da Vila, junto à Nave Desportiva e ao Bairro Piscatório.

Quanto à requalificação da Estrada Nacional 109 disse ainda não ser uma realidade porque o “financiamento oferecido pelo Governo é totalmente insuficiente”. Segundo Maria Manuel Cruz o Governo quer financiar uma camada de alcatrão, não contemplando passeios, sinalização e infraestruturas enterradas. “Não somos de fazer obras superficiais, só para parecer bem em ano de eleições. O dinheiro público merece respeito e Silvalde também.”, atirou a edil.

No seu discurso a autarca deu nota ainda de que há investimentos a decorrer, dando o exemplo do recente inaugurado Centro Empresarial de Espinho e adiantou que “estão a ser licenciados grandes projectos privados que em breve serão anunciados”. “Há novas construções em curso e um dinamismo crescente que confirma que Espinho e Silvalde em particular são território para o futuro.”, afirmou.