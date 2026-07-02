Centro Social Luso-Venezolano celebra 41 anos com dia de protocolo, cultura e movimento

A efeméride reforçou os laços comunitários e a união entre as culturas portuguesa e venezuelana em Santa Maria da Feira.

O Centro Social Luso-Venezolano, sediado em Nogueira da Regedoura, assinalou o seu 41.º Aniversário com um programa festivo multifacetado. As celebrações dividiram-se entre a solenidade institucional do período da manhã e a vibrante envolvência popular que marcou a tarde e a noite da instituição.

O dia começou com uma cerimónia protocolar que sublinhou a importância social, cultural e desportiva da associação no concelho de Santa Maria da Feira. O momento solene reuniu a Direção do Centro Social Luso-Venezolano, os concessionários do restaurante e do café da instituição, e parceiros locais. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira fez-se representar pelo Vereador Dr. Vitor Marques, que destacou as associações como o “alicerce principal da cultura e desenvolvimento de uma terra”. O autarca acrescentou que os 41 anos de história transformaram a instituição numa “referência local, regional e nacional”, sendo “muito mais do que um edifício: uma casa de identidade, memórias e tradições”. Também o presidente da Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, Fernando Ferreira de Sousa, marcou presença, enaltecendo a sinergia e a cooperação associativa que fortalecem a freguesia.

Durante o ato, foram referidos os desafios de manter uma associação desta envergadura, o orgulho na sua capacidade de renovação anual e os projetos futuros. Após os agradecimentos formais aos apoios concedidos pela Câmara e pela Junta de Freguesia, o presidente da Direção, Victor Santos, encerrou os discursos focando-se no futuro: “Com muitas aspirações e sonhos se continua a traçar o caminho dos sócios fundadores, tornando esta, a cada dia, uma casa de bem receber”. A dinâmica empresarial e o apoio local estiveram em evidência ao longo de todo o dia, através das parcerias com o Restaurante Luso-Venezolano e o Café Snack-Bar Kttleya, além da presença de marcas da comunidade venezuelana, como a Nathyl’s Cake, Céu Azul e Guaro Tropical.

O período da tarde trouxe grande dinamismo e adesão popular ao recinto da associação. O programa arrancou em tom energético com uma mega-aula de Zumba, orientada pela instrutora Vânia Monteiro, representante do ginásio Impacto, que contagiou e pôs a mexer os participantes de todas as idades, ao som de músicas latinas e quentes aqueceu o caminho para a tarde. A ligação afetiva às raízes sul-americanas fez-se sentir logo de seguida, com a vibrante atuação do grupo de alunos do Centro Social Luso-Venezolano, liderados pelo professor José António, sendo interpretados diversos temas bem conhecidos da música tradicional venezuelana, criando um ambiente alegre que pôs a plateia presente a cantarolar em uníssono.

Os participantes puderam ainda deliciar-se com iguarias icónicas da cultura venezuelana, como as famosas Cachapas, as empanadas dos mais diversos recheios e os divinais Tequeños, perfeitamente acompanhados por uma sumptuosa chicha ou até refrescante Papelón, com a oferta de produtos típicos venezuelanos como desde Platanitos, Cheese Tris, Cocosetes a cervejas Polar e Frescolitas que fizeram as delícias de todos os presentes.

A festividade estendeu-se até ao final do dia, transitando para um ambiente descontraído de convívio e celebração. Com direito a bolo e fogos de artifício, o encerramento oficial da noite ficou a cargo de Daniel Costa animador convidado, que assegurou a animação musical na pista de dança e fechou as comemorações dos 41 anos da instituição em clima de total festa e união comunitária. LF